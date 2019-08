Sie hängen am Finanztropf des Landes und manchmal auch in der Luft: die Kleinstgemeinden. Die fünf einwohnerschwächsten Kommunen Tirols sind im Bezirk Reutte angesiedelt. Ein Besuch der „Krone“ in Vorder- und Hinterhornbach bestätigt den jährlichen Überlebenskampf, eine Fusion steht aber nicht zur Debatte.