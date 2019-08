Strafzölle folgen auf Strafzölle im Handelskrieg zwischen China und den USA. Am Freitag holte die Regierung in Peking wieder aus und kündigte Gegenmaßnahmen zu den jüngsten Zollplänen Washingtons an. Betroffen sind über 5000 Produkte wie Autos, Autoteile, Agrarprodukte, kleine Flugzeuge und Öl. Auf diese sollen neue Abgaben zwischen fünf und zehn Prozent eingehoben werden - der Gesamtwarenwert beträgt rund 75 Milliarden US-Dollar (knapp 68 Milliarden Euro).