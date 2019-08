Damit hat der Angreifer nicht gerechnet: Am Donnerstag, gegen 21.15 Uhr, überfiel ein Serbe (24) in Wals eine junge Frau (22), eine Polizistin außer Dienst, die sich gerade auf dem Weg nach Hause befand und wollte ihr die Geldtasche entreissen. Diese wehrte sich heftig und konnte dank ihrer Kampfsporterfahrung den Angreifer auch noch am Boden fixieren bis die Kollegen eintrafen. Die Polizistin wurde leicht verletzt, der Serbe festgenommen.