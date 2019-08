Alkohol und Autofahren verträgt sich nicht. Das musste nun auch ein 20-Jähriger aus Eisenstadt erkennen. Der Wagenlenker war kurz vor Mitternacht in der Landeshauptstadt unterwegs gewesen und hatte wohl schon einiges getrunken gehabt. Unter anderem krachte er mit dem Auto gegen den Schranken eines Betriebes und beschädigte diesen stark. Das hielt ihn aber nicht davon ab, die Fahrt fortzusetzen. Beim Kreisverkehr in der Nähe des Einkaufszentrum Eisenstadt (EZE) dürfte er dann die Kontrolle über das Auto verloren haben. Der Wagen prallte gegen die Einfriedung eines Autohauses und beschädigte dort zwei Neuwagen bevor es auf der Seite zum Stillstand kam. Der Betrunkene versuchte noch von der Unfallstelle zu fliehen, wurde aber in kürzester Zeit von der Polizei gefasst.