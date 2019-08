Ein 77-jähriger Wiener fuhr am 23. August gegen 10.15 Uhr mit seinem E-Bike in Altenberg auf einer Privatstraße mit öffentlichem Charakter in Richtung seiner Wohnung. Ein Zeuge, der zufällig hinter dem Wiener fuhr, konnte beobachten, wie er mit dem Vorderrad ins „Schlingern“ geriet, danach das Vorderrad blockierte und er sich mit dem E-Bike nach vorne überschlug.