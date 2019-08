Bei Kims Modell wäre Borat neidisch

Der Grund: Bei den Lieblings-Einteiler-Modellen wurde kräftig an Stoff gespart. Bester Beweis dafür ist freilich Kim Kardashian. Die brutzelte in einem Fast-nicht-vorhanden-Badeanzug unlängst in der Sonne und brachte damit ihre Fans ordentlich ins Schwitzen. Wenige Bahnen Stoff zogen sich über Kims fulminante Kurven, bedeckten an Brust und Scham nur das Allerallernötigste. Borat hätte an diesem Stück wohl seine helle Freude gehabt ...