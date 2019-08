Doch in Wiener Neustadt stieß man schließlich auf eine passende Ziesel-Population. Nach aufwändigen Behördenverfahren stand fest: 100 dieser Tiere dürfen von dort nach Perchtoldsdorf übersiedelt werden. Und diese Rettungsaktion ist nunmehr bereits in vollem Gange.Jetzt heißt es wieder: „Gemma Ziesel schaun“25 Ziesel wurden nach wochenlanger Quarantäne sowie eingehender Untersuchung durch das Institut für Wildtierkunde auf der Heide in die Freiheit entlassen. Da das Umsiedlungsprojekt hohe Kosten verursacht, haben Gemeinde und Heideverein eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Ab zehn Euro Spende Erhält man im Info-Center ein Ziesel-Stofftier.