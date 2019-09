Der Morgen beginnt am Abend davor: Die Schultasche einpacken, den Frühstückstisch decken und die Jause herrichten. Brot mit Kräutertopfen oder Käse, etwas Obst z.B. Weintrauben oder kleine Paradeiser in eine Jausenbox legen und in den Kühlschrank stellen. Kleidung bereit legen. Einen Plan für den nächsten Tag erstellen - mit Informationen Ihres Kindes, dem Mitteilungsheft und Zetteln, die von der Schule mitgegeben worden sind. Manche Kinder springen leicht aus dem Bett, manche brauchen länger, bis sie in die Gänge kommen. Planen Sie dies bei der Morgengestaltung ein. Je größer der Druck, umso schwieriger wird es meist. Geben Sie Ihrem Kind auch eine nette Botschaft für einen positiven Start mit.