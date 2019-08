Stadt Wien heizte „Rammstein-Fälschern“ ein

Zwei Ukrainer organisierten sich bei der Rammstein-Tour in Deutschland echte Backstage-Karten, kopierten sie und wollten Donnerstag vor dem Stadion an Fans verkaufen. Da schnappte die Falle der Gruppe Sofortmaßnahmen, des Marktamtes, und der Polizei zu. Die Bilanz: Fünf Festnahmen! So versuchten auch drei Personen mit Touristenvisa einen Getränkehandel aufzuziehen.