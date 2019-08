„Wir bringen die Firma wieder an einem Standort zusammen“, sagt Gottfried Mühlbachler, Prokurist des Traditionsunternehmens Rechberger zur „Krone“. Zurzeit sind Büros und Ausstellungsraum des führenden Großhändlers für Gastronomie und Hotellerie in der Lastenstraße zu finden. Die gesamte Versand-Logistik ist in der Industriezeile untergebracht. Im neuen „Geschirr-Quartier“ in der Poschacherstraße will man nun alles vereinen.