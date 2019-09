Prävention durch regelmäßige Testung

Die Virenproduktion wird durch Medikamente so weit unterdrückt, dass sie nicht mehr aufscheinen. Mehrere breit angelegte Studien (es wurden 135.000 Sexualkontakte bei Paaren kontrolliert, wo einer der Partner ursprünglich HIV-positiv war) konnten nachweisen, dass nicht einmal bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr bei optimaler Therapie eine Übertragung stattfindet. Also stellt der alltägliche soziale Umgang schon gar keine Bedrohung dar. Allein dieses Wissen könnte helfen, Ausgrenzung zu verhindern und Betroffenen das ständige Dilemma ersparen, ob sie sich jemandem anvertrauen oder nicht. Elisabeth Mikulenko von der Selbsthilfegruppe „Positiver Dialog“ berichtet etwa von plötzlichen Kündigungen nachdem Arbeitgeber von der Krankheit erfahren haben, von Kollegen, die sich abwenden. Sagt jemand von Anfang an die Wahrheit - was ja eigentlich für ihn spricht -, sind seine Chancen am Arbeitsmarkt gleich Null.