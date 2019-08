Ein 16-Jähriger aus St. Florian fuhr am 22. August gegen 17.15 Uhr mit seinem Moped von Andorf kommend in Richtung St. Marienkirchen bei Schärding. An der Kreuzung Güterweg Hasibeder mit der St. Marienkirchener Straße L1145 im Ortschaftsbereich von Oberfucking bog er rechts Richtung St. Marienkirchen bei Schärding ab.