Außerdem sind Eier echte Allrounder: Man kann sie nicht nur in herzhaften Gerichten genießen, sondern auch sämtliche Süßspeisen damit verfeinern. Eier haben nämlich durchaus keine schlechten Nährwerte. Ein mittelgroßes Ei hat etwa 100 Kalorien, ungefähr so viele wie eine Banane. Im Vergleich zum Obst haben Eier aber keine Kohlenhydrate und sind daher optimal für eine low-carb oder Keto-Diät geeignet. Der hohe Anteil an Eiweiß (ca. 13 Gramm pro Ei) macht dieses auch für Kraftsportler sehr interessant. Wer komplett auch Cholesterin und Fett verzichten möchte, kann sich flüssiges Eiklar zulegen. Dieses hat nur mehr 49 Kilokalorien pro hundert Milliliter und ist vor allem für Abnehmwillige von Vorteil.