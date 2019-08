„Die Salzburger Lokalbahn ist eine wichtige Säule des öffentlichen Verkehrs zwischen der Stadt Salzburg und dem nördlichen Flachgau bis nach Oberösterreich. Mit der Sanierung der Gleise inklusive Oberleitung im Abschnitt Oberndorf, Ziegelhaiden und dem Neubau der Haltestelle trägt die Salzburg AG als Betreiber zu einer nachhaltigen Investition in die Zukunft der Salzburger Lokalbahn bei“, erklärt Salzburg AG Vorstandssprecher Leonhard Schitter die Bauarbeiten entlang der Strecke. Auch Verkehrslandesrat Stefan Schnöll spricht sich für die weitere Modernisierung der Salzburger Lokalbahn aus: „Unser Ziel ist, den Öffentlichen Verkehr so attraktiv wie möglich zu gestalten, damit das Angebot mehr genutzt wird. Mit der Sanierung der Gleise auf der Lokalbahn zwischen Oberndorf und Ziegelhaiden wird der Abschnitt wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Neuerrichtung der Haltestelle in Ziegelhaiden bringt außerdem eine wesentliche Komfort-Verbesserung und durch die Verlegung mehr Sicherheit für alle Fahrgäste.“

1012 Stück Stahlschwellen, 645 Betonschwellen und 1.600 laufende Meter neuer Kabelwege sorgen zukünftig für mehr Fahrkomfort. Durch die verschweißten Schienen und die Beton- bzw. Stahlschwellen im Haltestellenbereich und in den Kurven fährt der Zug sanfter in die Haltestelle bzw. die Kurven ein. Um das angrenzende Siedlungsgebiet besser zu erschließen, verlegte die Salzburg AG die Haltestelle Ziegelhaiden auf die andere Gleisseite. Somit entfällt für den Großteil der Fahrgäste die Benützung der beiden Eisenbahnübergänge. Der neue 120m lange Bahnsteig ist zukünftig über zwei barrierefreie Zugänge erreichbar und verfügt über einen modernen Fahrgastunterstand, komfortable Sitzgelegenheiten und ein neues Kundeninformationssystem mit modernem Abfahrtsmonitor und automatisierten Bahnsteigansagen.