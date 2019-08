Zunächst kündigten Google und Mozilla an, das staatlich verordnete Zertifikat in ihren Browsern Firefox und Chrome zu blockieren. Danach schloss sich Apple mit seinem Safari-Browser dem Boykott an. Auch in dem Open-Source-Projekt Chromium wird die Installation der staatlich geförderten Malware unterbunden, sodass auch die Browser Brave, Opera und Microsoft Edge das Zertifikat aushebeln, teilte die Bürgerrechtsorganisation EFF am Donnerstag in San Francisco mit.