„Ich walke schon seit vielen Jahren und das so oft es geht. Das macht Spaß, und alles was Spaß macht, hält jung. Ganz nebenbei tut man was für seine Gesundheit. Nordic Walking trainiert das Herz, fördert die Ausdauer und bringt den Kreislauf in Schwung. Und dass man dabei an der frischen Luft ist, ist das Schönste für mich“, plädiert Sigi Bergmann (81) für ein bewegtes Leben auch - oder ganz besonders - für ältere Semester. Wenn man sich die Fotos links ansieht, zeigt das eindrucksvoll, wie recht der Boxexperte (legendär seine Kommentare in der ORF-Sendung „Sport am Montag“) damit hat. Als wissenschaftlich erwiesen gilt es sowieso, dass regelmäßiger moderater Sport nicht nur das Wohlbefinden steigert, die Gefäße schützt, vor Stürzen und Knochenschwund bewahrt, sondern auch eine probate Alzheimerprophylaxe darstellt. Warum also nicht gemeinsam mit Gleichgesinnten loslegen?