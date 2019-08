Musik-Star bringt Friedensglocke in die Stadt

„Die Social City und ich wollen eine Friedensglocke für Wien anschaffen, die aus Kriegsschrott gemacht wird. Alleine im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden rund 150.000 Glocken für die Waffenproduktion eingeschmolzen. Wir wollen den Prozess umkehren und Metall aus gebrauchten Waffen in eine Glocke umschmieden!“, so der Musiker im Krone-Interview. Die Intention: Respekt statt Hass und Hetze. Seit etwa eineinhalb Jahren ist er mit Social City Wien in Kontakt. „Hier in Wien alleine wurden etwa 1200 Kirchenglocken beschlagnahmt. Wir wollen nun die erste PeaceBell für Wien machen“, so Kelly.