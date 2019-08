Im Buch weigern Sie sich, „365 Tage“ als Literatur zu bezeichnen, warum?

Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits ist dieses Buch nicht typisch für das, was meine Literatur ausmacht - Sprachspielerei und Ironie fehlen komplett. Andererseits habe ich den Eindruck gewonnen, dass ich heute in einer Literaturwelt lebe, wo fast nur mehr Unterhaltung zählt. Ein Großteil von dem, was aktuell geschrieben wird, interessiert mich einfach nicht mehr. Diese Woge an Krimis etwa: Was früher mal die vielen Heimatdichter in jedem Ort waren, sind heute die Krimidichterinnen und -dichter, die jedes noch so kleine Dörfchen beackern. Solche Geschichten will ich nicht erzählen!