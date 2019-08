Ubisoft hat anlässlich der Gamescom in Köln einen neuen Trailer zu seinem am 6. März für PS4, Xbox One, PC sowie Googles Streaming-Plattform Stadia erscheinenden Open-World-Game „Watch Dogs: Legion“ veröffentlicht. Dieser zeigt unter anderem, wie Gamer in die Haut jedes Londoners schlüpfen und „ausnahmslos jede Figur aus der gesamten Bevölkerung“ in ihr Team aufnehmen können, um von deren Fähigkeiten zu profitieren und gegen die Entstehung eines autoritären Regimes aufzubegehren.