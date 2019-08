Rund um den Geburtstag von Kaiser Franz Josef, dem18. August, zieht es viele Gäste aus Nah und Fern ins Salzkammergut, um wahrlich kaiserliche Luft bei Kaiserwetter zu schnuppern. Die Kaisertage in Bad Ischl sind ein Erlebnis für Groß und Klein. Während der vielen Veranstaltungen, die im August in der Kaiserstadt Bad Ischl stattfinden, kann man auf dem roten Teppich begleitet von kaiserlichem Flair durch die Stadt wandeln, um das eine oder andere Schnäppchen zu finden. Aber auch die Gaumenfreuden dürfen nicht zu kurz kommen. So wartet fast an jeder Ecke ein Schmankerl.