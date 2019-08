Wie enstehen die Beschwerden?

Die Aktivität des Enzyms Laktase nimmt im Laufe des Lebens stark ab. Schon in den ersten Lebensjahren halbiert sich die Aktivität und verringert sich in weiterer Folge kontinuierlich. Somit ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem Patienten die sonst tolerierte Menge an Milch auf einmal nicht mehr so gut vertragen. Abhängig von der konsumierten Menge kommt dann Laktose ungespalten in den Dickdarm. Dort freuen sich zahlreich vorhandene Bakterien und vergären die Laktose. Dabei entstehen Spaltprodukte wie kurzkettige Fettsäuren und Milch- oder Essigsäure, aber auch Gase wie Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff. Die zusätzlichen Säuren regen die Darmperistaltik an und verursachen die krampfartigen Beschwerden. Die vermehrte Gasbildung lässt den Blähbauch entstehen.