Zu einem Duell zweier Salzburger kam es in der vierten Partie des Tages. Der Saalfeldener Julian Hörl ging mit Partner Tobi Winter (NÖ) als Favorit in die Partie gegen den Salzburger Aufsteiger Paul Pascariuc und seinen Kärntner Partner Arwin Kopschar. In einem knappen Match konnten Winter/Hörl schließlich ihrer Favoritenrolle gerecht werden, siegten mit 21:17 und 21:18. In Runde zwei setzte es dann allerdings gegen Reiter/Baldauf eine 21:16, 15:21, 14:16-Niederlage, weshalb am Samstag in der Hoffnungsrunde ein Sieg her muss. Pascariuc/Kopschar bekommen es mit den an Nummer fünf gesetzten Huber/Dressler zu tun.