Zahlreiche Stürze

Lorenzo war für 2019 von Ducati ins Repsol-Honda-Werksteam und damit an die Seite seines spanischen Landsmannes Marc Marquez gewechselt. Doch das erwartete, teaminterne Duell um den WM-Titel fiel aus, weil Lorenzo mit der Honda überhaupt nicht zurechtkam. Bei einem Trainingsunfall im Jänner brach er sich das Handgelenk und verpasste die Tests in Malaysia. Beim WM-Auftakt in Doha zog sich Lorenzo einen Rippenbruch zu. In Barcelona räumte er bei einem Sturz drei Konkurrenten ab, ehe er sich Ende Juni bei einem weiteren Unfall (unten im Video) in Assen zwei Brustwirbel brach und seitdem vom deutschen Stefan Bradl ersetzt werden musste.