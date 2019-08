Mit Datenbanken verbunden

Daneben greift das Unternehmen auf einen Schatz aus klassischen Verkehrsdaten zurück. Derzeit sind rund 600.000 TomTom-Geräte mit den Datenbanken verbunden: in Autos an der Windschutzscheibe fixiert, fix im Fahrzeug eingebaut oder als Navigations-App am Handy. 48 Trillionen Infos haben die Nutzer dem Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren geliefert - völlig anonym und nicht identifizierbar, wie das Unternehmen versichert.