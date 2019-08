Eine böse Überraschung erwartete einige Mitglieder des Yachtclub Burgenland am Donnerstag: Unbekannte haben in der Nacht bei zumindest vier Booten die Motoren abmontiert und mitgenommen. Die Täter entwendeten auch eine Batterie und Akkus, die für den Betrieb der Außenbordmotoren notwendig sind. Da der Zugang zum Club-Gelände über einen langen Steg führt und versperrt ist, wird vermutet, dass die Diebe über den See kamen. Die Täter dürften gezielt vorgegangen sein. Laut Ernst Conrad, Anlagenverwalter des Clubs, wurden nur neuere Motoren erbeutet. Der Neupreis: 2000 bis 3000 Euro pro Stück.