Großes Thema Spionage

Zu einem großen Thema habe sich auch Spionage entwickelt. Laut Studien gebe es mehrere tausend Gruppierungen, die hier aktiv sind. Ob es sich dabei um private Informationsanbieter handelt, die für Länder tätig sind oder aus terroristischen Zwecken agieren, sei oft schwer zu erkennen. „Klar ist aber, dass alles, was wir an Know-how, an Dienst- oder Betriebsgeheimnissen haben, permanent durch Spionage bedroht wird. Der Ausgangspunkt dafür kann jeder Punkt der Erde sein. Da darf man nicht nur in eine Richtung blicken“, so Unger.