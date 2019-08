Mensch soll Kontrolle behalten

Der Einsatz künstlicher Intelligenz im Militär, etwa um Waffensystemen die automatische Auswahl ihres Ziels zu ermöglichen, wird immer wieder kontrovers diskutiert. Bei einem Kongress der UNO-Waffenkonvention am Mittwoch in Genf debattierten Regierungsexperten über politische Maßnahmen in Bezug auf autonome Waffen. Im vergangenen April hatte die Europäische Kommission einen Katalog mit Ethik-Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Dazu zählt unter anderem die Forderung, dass der Mensch stets die Überhand über Waffensysteme bewahren sollte.