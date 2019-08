Ausgewertet wurden die Daten der beiden fünffachen Weltfußballer aus vier Jahren (vom Beginn der Saison 2013/14 bis zum Ende der Saison 2017/18), als beide in Spanien kickten. Herangezogen wurden dabei nicht nur Titel, Tore und Vorlagen, sondern beinahe jede Aktion - also Schüsse, Pässe, Dribblings und Zweikämpfe. Tom Decroos, der an der Studie mitgearbeitet hat: „In den ersten beiden Jahren liegen die Werte von Messi und Ronaldo sehr nahe beieinander. Ab 2015 zog dann Messi seinem ewigen Konkurrenten davon."