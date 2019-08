Besonders tragisch hatte wie berichtet der erste Urlaubstag für ein deutsches Ehepaar am Millstätter See begonnen. Der 66-jährige Ehemann ging Donnerstagfrüh beim Schwimmen unter. Taucher sind noch immer auf der Suche nach dem Mann. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war der Tauchroboter der Wasserrettung St. Johann im Pongau im Einsatz. Die Wasserretter aus Salzburg werden auch in der Nacht auf Samstag weitersuchen. Der Vermisste wird in einer Tiefe von 60 Metern vermutet.