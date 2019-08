Der grauenhafte Vorfall spielte sich am Donnerstagmorgen in einem 23-stöckigen Hochhaus ab. Der Lift war voll mit Menschen, die auf dem Weg in die Arbeit waren. In der Lobby stieg ein Mann aus, als Waisbren kurz nach ihm den Lift verlassen wollte, setzte sich dieser wieder in Bewegung. Der 30-Jährige versuchte noch, aus der Kabine zu klettern, doch er geriet in den Zwischenraum von Aufzug und der Schachtwand und wurde eingeklemmt. Der Mann starb noch an Ort und Stelle.