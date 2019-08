In Pleite der Wörtherseebühne involviert

In Baden bei Wien erwarb er etwa das Grand Hotel Sauerhof, das Sacher und das Kuschelhotel. Zudem betreibt die Gruppe, bei der auch vier Gesellschafter aus Malaysia an Bord sind, ein Thermenhotel in Lutzmannsburg sowie das Heritage Hotel in Hallstatt. Kahlbacher war auch in die Pleite der Klagenfurter Wörtherseebühne, ein Prestigeprojekt Jörg Haiders, involviert.