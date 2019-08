Die Natur nagt am Wrack der legendären Titanic: Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es neue Aufnahmen des vor 107 Jahren auf den Meeresgrund gesunkenen Luxusdampfers. Teile des Wracks dürften demnach schon bald in sich zusammenbrechen, berichtet eine Expeditionscrew, der es bei fünf Tauchgängen mit einem U-Boot gelungen ist, in 3800 Metern Tiefe Videos der Überreste des Schiffes zu machen.