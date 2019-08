Die niederösterreichische Marktgemeinde Weikendorf wehrt sich derzeit gegen den Hauskauf einer muslimischen Familie und wird Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erheben. Nach dem positiven Bescheid für den Hauserwerb seitens der Grundverkehrsbehörde hatte der Bürgermeister in einer ersten Stellungnahme für großen Wirbel gesorgt. So erklärte der Stadtchef darin, „die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen sowie der westlichen Welt“ würden „in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen weit auseinanderliegen“. Dies ziehe sich bis ins gesellschaftspolitische Leben.