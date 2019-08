Ex-Sprecher Sean Spicer bei „Dancing with the Stars“

Wie Sanders wird auch Spicer, dessen kurze Sprecherkarriere von größtmöglichen Kontroversen begleitet wurde, demnächst wieder öfter im US-Fernsehen zu sehen sein. Der 47-Jährige will an der Tanzshow “Dancing with the Stars“ teilnehmen - was auf einige Kritik stößt.