Die Suche nach einem vermissten Kleinflugzeug im Landkreis Berchtesgadener Land ist in der Früh wieder aufgenommen werden. Ab 7.00 Uhr machten sich die Helfer erneut mit mehreren Hubschraubern und zu Fuß auf die Suche nach dem Flugzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Suche war am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr aufgrund des dichten Nebels und der Dunkelheit abgebrochen worden. Wie berichtet, wird seit Donnerstagnachmittag wird im Bereich des Kleinen Deutschen Ecks unmittelbar an der Landesgrenze von Salzburg zu Bayern ein Kleinflugzeug vermisst. Die Polizei schließt einen Absturz nicht aus.