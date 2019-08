Immer noch jede Spur fehlt von jenem Kleinflugzeug, das am Donnerstag von Tirol nach Salzburg unterwegs war und im Landkreis Berchtesgardener Land in Bayern plötzlich vom Radar verschwand. Ein Absturz wird befürchtet, eine groß angelegte Suchaktion wurde am Donnerstagabend aufgrund dichten Nebels und Dunkelheit abgebrochen. Seit den frühen Morgenstunden stehen die Helfer erneut im Einsatz.