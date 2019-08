Der Körper ist wieder fitter, der Kopf voll fokussiert. Drei Tage vor Beginn der US Open ist Tennis-Star Dominic Thiem noch nicht bei 100 Prozent, aber schon bereit für den letzten Grand Slam des Jahres. In New York will er heuer nur zu gerne an sein dortiges letztes episches Match gegen Rafael Nadal anknüpfen.