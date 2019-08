Die Attacke hat den Milliardenkonzern, der auf die Herstellung von Industriematerialien spezialisiert ist, hart getroffen. Vergangenen Sonntag waren in 50 Ländern die Systeme lahmgelegt. Aus Sicherheitsgründen musste der Betrieb in allen Werken gestoppt werden, heißt es. Betroffen waren auch Standorte in Österreich, darunter das Werk in Gummern bei Villach, wo Calciumcarbonat verarbeitet wird. Werksleiter Gernot Primosch gibt Entwarnung: „Es läuft wieder alles!“ Sprecher Wolfgang Weber-Thedy ergänzt: „Wir sind noch dabei, das Schadensausmaß zu analysieren.“