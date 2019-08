Und dass Rapid im Sommer die Linzer Ausstiegsklausel von Max Ullmann „zog“, kam in der Stahlstadt auch nicht gut an. Umso erstaunlicher, dass zumindest noch LASK-Vize Jürgen Werner (oben im Video im Talk mit Ex-Rapid-Keeper Michael Konsel) und Rapids Sportchef Zoki Barisic eine gute, professionelle Basis haben. So ging am Montag der Wechsel von Marvin Potzmann über die Bühne. Geräuschlos? Nicht ganz. „Rapid wollte sogar verhindern, dass er gegen sie spielt.“ Poltert wer? Natürlich Gruber.