Es geschah am 19. April in der Plainstraße: „Der Angeklagte hat das Opfer am Arm gefasst und in eine Toilette gedrängt“, so Staatsanwältin Sandra Wimmer. Dann forderte der staatenlose Syrer das Opfer zur Befriedigung seiner Lust auf. Doch das Mädchen wehrte sich: „Ich habe immer Nein gesagt.“ Letztlich schaffte es die 15-Jährige, zu fliehen – sie lief direkt zur Polizei, die den Kriminellen stellte.