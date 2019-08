Am Donnerstag unternahm die 52-jährige Deutsche mit ihrem Trekking-E-Bike eine Fahrradtour im Unterland. Gegen 16.45 Uhr wollte die Frau über einen Verbindungsweg vom Niederndorferberger Ortsteil Gränzing in Richtung Sachrang fahren, wobei sie bei einem Absatz zu Sturz kam und in einem Graben liegen blieb. „Die Deutsche wurde mit Verletzungen schweren Grades durch den Notarzthubschrauber in das Klinikum Rosenheim geflogen“, heißt es von Seiten der Polizei.