Seit 2001 veranstaltet der Kultur-Event Verein Griffen, eine Ansammlung unverbesserlicher Idealisten und Visionäre wie sie sich selbst nennen, Musikevents am Schlossberg in Griffen. Mit dem Crossover haben sie ein kleines aber feines Festival geschaffen, das aus der Unterkärntner Musikszene nicht wegzudenken ist. Vor allem lokale Musikgruppen bekommen dort die Chance Bühnenluft zu schnuppern. Mit Inner Tongue und The Loranes konnten zwei österreichische Rock-/Alternative-Bands als Headliner an Land gezogen werden. Die kultverdächtigen Banki Moon, Four Libras und Dieter Country komplettieren das Programm.