Die Unbekannten schlugen in der Nacht auf Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 5.45 Uhr zu. Zunächst luden die Täter die Rüttelplatte von einer Baustelle in St. Florian auf einen etwa neun Tonnen schweren Bagger, der ebenfalls auf dem Areal abgestellt war. Den Tätern gelang es, den Bagger in Betrieb zu setzen, sie fuhren damit quer über das Baustellengelände.