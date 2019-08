Schwimmerin Lena Grabowski ist bei der Junioren-WM in Budapest am Donnerstag zu Silber geschwommen. In 2:10,27 Minuten musste sich die 16-jährige Burgenländerin über 200 m Rücken nur der Kanadierin Hannah Jade (2:09,28) geschlagen geben, unterbot dabei ihre eigene österreichische Rekordmarke um 52/100 sowie das Olympialimit für Tokio 2020 um 12/100-Sekunden.