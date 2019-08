Raphael soll in einem elitären Elternhaus aufgewachsen sein, gut behütet, in den besten Schulen. Nichts schien zu fehlen. Trotzdem musste der 17-Jährige psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen - eine Art von Autismus ließ ihn in gewissen Situationen ausrasten. Emotionen, Verstand und Vernunft sollen aufgrund der Krankheit versagt haben. Fritz D., der sein gesamtes Leben dem Fußball gewidmet hatte und kein WM-, EM-, Champions-League- oder Europa-League-Finale live versäumt hatte, musste sein Leben lassen. Raphael K. und er lernten sich vor Monaten übers Internet kennen.