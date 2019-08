Giro-d‘Italia-Sieger Richard Carapaz fällt für die am Samstag beginnende 74. Spanien-Rundfahrt aus. Der Radprofi aus Ecuador laboriert noch an den Folgen einer Sturzverletzung von einem Kriterium in den Niederlanden am Sonntag. Dort hatte Carapaz eine Schulterprellung und Hautabschürfungen davongetragen.