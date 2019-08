Gleichwohl hat sie sich mit der Welt der Mythen beschäftigt – auch Hauptdarsteller Christopher Maltmans Bewegungsabläufe angeschaut. „Damit das mit mir ein wenig übereinstimmt.“ Salzburg ist ihr wie Madrid ans Herz gewachsen, der jungen Frau, die schon mit 12 in ein Sport- und Tanzinternat in Essen ging und gerne auf Achse ist. „Ich habe nicht wirklich einen festen Wohnsitz – ich bin Bühnen-Nomadin.“ Darum geht es direkt nach der letzten Vorstellung von Salzburg nach Rostock, wo sie bis Dezember am Volkstheater, „eigentlich die dortige Staatsbühne“, angeheuert hat. „Und ich weiß wieder nicht, was mich für eine Rolle erwartet.“