„Karli“ bekommt in Lochen in Oberösterreich eine zweite Chance. Der kleine Hund war von einem Tierquäler arg zugerichtet worden, mit abgehackten Hinterläufen und Schwanz im Straßengraben in Rumänien entsorgt worden. Tierfreunde brachten das gequälte Geschöpf zur Pfotenhilfe nach Lochen, wo „Karli“ bald einen Rollstuhl bekommen soll.