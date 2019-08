„Dürfen nicht auf Überwachungskameras zugreifen“

Fakt ist: Scharfe Bilder der Wahnsinnstaten erreichten die Ermittler der Landespolizeidirektion Niederösterreich bislang nicht. „Das Bildmaterial kursiert aktuell nur in den sozialen Medien, Kennzeichen ist keines zu erkennen“, erklärt dazu Pressesprecher Raimund Schwaigerlehner. Das wirkliche Problem an der Geschichte dürfte für Ermittler nun die Gesetzeslage zum Datenschutz sein. „Wir dürfen aufgrund der Regelungen bei Verwaltungsdelikten nicht auf die Überwachungskameras der Autobahn-Betreiber zugreifen“, meint ein erboster Ermittler. Die Lage ist also verzwickt.