„Die Tests im Windkanal, die wir machen, unterscheiden sich von jenen der Teams“, schildert Formel-1-Technikchef Pat Symonds gegenüber „Formula1.com“. Am Heck des Autos ist ein Messgerät zu sehen, dass den Luftstrom hinter dem Auto ermittelt. So will man Überholmöglichkeiten deutlich verbessen.